أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، أسعار سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 199.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بنحو 206 آلاف، والفئة الثالثة «H/L» بـ215.4 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ221.9 ألف جنيه، فى السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.



وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيفروليه اوبترا 2022

الأبعاد الخارجية

الطول 4597 مم

العرض 1736 مم

الارتفاع 1462 مم

سعة الشنطة الخلفية 405 لتر

شيفروليه اوبترا 2022

شيفروليه اوبترا 2022

زودت سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2022 فئة «A/T» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاقABS، وتوزيع إلكتروني للفراملEBD».



دعمت بالعديد من التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو – CD، ومدخل USB، ومخرج للصوت AUX، وبلوتوث، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

تحتوى طرازات «اوبترا 2022» فئة «H/L» على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، وغيرها».