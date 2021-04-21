شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021 استقرارا، حيث تراوحت الدواجن البيضاء بين 27-31 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-35 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

كما استقرت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة عند 28 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-38 جنيها.

وفي نفس السياق تستمر معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات بالعمل لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، حيث سيكون لدى كل محافظة معرض رئيسى بجانب عدد المعارض الفرعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات التابعة لوزارة التموين، حيث ستستمر هذه الفروع طالما أن هناك توافدا من المواطنين على المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات اللحوم والدواجن لسكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.