شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال كمعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لعام 1442 هـ للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أنه في أبريل 2020، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إعفاء المسجلين لتلقي الضمان الاجتماعي، والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات أقساط الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، في مؤتمر صحافي مشترك لعرض مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المملكة، إن الوزارة أطلقت مبادرات عدة مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية وحزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي، بحسب بيان للوزارة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة حينها أن من أهم المبادرات التي أطلقت مبادرة (غذاؤنا واحد) التي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة.