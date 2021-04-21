شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة للإعلان" تؤجر أول وحدتين لتجارة التجزئة بمطار الملك عبد العزيز الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن قيام شركتها التابعة شركة تهامة للتعليم، بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني لتأجير أول وحدتين من أصل 6 وحدات لتجارة التجزئة تمت ترسيتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، بأنها ستقوم بتشغيل تلك الوحدات بالمطار بموجب امتياز حصري للعلامة التجارية دبليو أتش سميث، ستخدم هذه الوحدات الركاب عبر المبنى بما في ذلك المغادرون والقادمون وكذلك المسافرون المحليون والدوليون.

وبموجب العقد فإن افتتاح تلك الوحدات سيساهم في تطوير الشراكة الناجحة القائمة ما بين تهامة ودبليو اتش سميث، وتوسيع نطاق الوحدات المشغلة بموجب امتياز العلامة التجارية لدبليو اتش سميث والتي تشتمل أيضا على وحدات لتجارة التجزئة بمطار الرياض وجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد البالغ مدته الخمس سنوات، يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2020.

وتأسست دبليو اتش سميث في عام 1792، وتعد واحدة من أكبر مشغلي تجارة التجزئة في مجال السفر على مستوى العالم وتدير أكثر من 1100 متجر في 31 دولة.

وأعلنت شركة تهامة للإعلان في وقت سابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية للاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة "الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع".

وبلغت قيمة الصفقة نحو 7.25 مليون ريال سعودي، علماً بأنه تم تمويل متحصلات زيادة رأس المال.