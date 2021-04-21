شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مشيراً إلى أن الصين ستكون شريكاً رئيسياً للمبادرة.

واستعرض ولي العهد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق في وقت سابق، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.