شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يبيع 32 مليون سهم في «الوطنية للتأمينات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باع بنك «الإمارات دبي الوطني، الأربعاء، نحو 32.28 مليون سهم في الشركة «الوطنية للتأمينات العامة» بسعر 3.27 درهم للسهم الواحد، لصالح «دبي للاستثمار» والتي تمثل 21.53% من الأسهم المصدرة لشركة «الوطنية للتأمينات العامة». وتقدر قيمة الصفقة بنحو 105.5 مليون درهم.

وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي بأنه في أعقاب صفقة البيع، لا يزال يتملك 22.77 مليون سهم في «الوطنية للتأمينات العامة»، وهي تمثل 15.19% من الأسهم المصدرة للشركة.

وأشار إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كانت المستشار المالي لصفقة البيع هذه.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة «دبي للاستثمار» تنفيذ صفقة مباشرة عبر سوق دبي المالي، حيث قامت بشراء 32.28 مليون سهم تمثل نسبة 21.53% في رأسمال شركة الوطنية للتأمينات العامة من بنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت أن ملكيتها الإجمالية بعد تنفيذ الصفقة المباشرة ما مجموعه 29.99% من رأس المال المصدر للشركة.

