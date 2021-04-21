شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات تحقق الاكتفاء الذاتى للبنزين والسولار 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023وفيما يلي أهم المشروعات التى ستساهم فى تحقيق ذلك والتي كانت كالتالي ..

1- مشروع مصفاة تكرير مسطرد لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان - بوتاجاز".

2- مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان.

3- مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450مليون دولار.

4- مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالى 2.3 مليار دولار.

5- مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان- بوتاجاز -...)، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار.