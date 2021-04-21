شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب دون المقاومة– تحليل – 21-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الغاز الهابط حتى هذه اللحظة بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 2.780, لذلك سنبقى بانتظار نجاح السعر بتجميع العزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من تشكيل موجات سلبية قوية وليستهدف من خلالها مستوى 2.450 و 2.275 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.780 و 2.450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة