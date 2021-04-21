شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق- تحليل - 21-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج بتداولات يوم أمس تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 130.75 إلا أن هذه المحاولات انتهت بفشل واضح لنلاحظ ارتداده بشكل سلبي مقتربا من دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 129.60.

ننصح بحيادية التداول لهذا اليوم ومراقبة تصرف السعر لحين تجاوزه لإحدى المحاور المذكور سابقا لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة, فنجاح السعر بتحقيق الاختراق سيمكنه من تحقيق أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 131.60, اما الهبوط دون الدعم الرئيسي سيؤكد انتقاله للمسار الهابط وليبدأ باستهداف مستويات سلبية رئيسية بدأ من 128.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.75 و 129.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور