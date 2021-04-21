شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الأربعاء وسط المخاوف حيال عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان والتي ألقت بظلال الشك على قوة النمو العالمي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الشكف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في الربع الرابع الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 1.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 1.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي أظهر قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير، وصولاً إلى كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.4% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.0%.

بخلاف ذلك، تسعى الحكومات الآسيوية جاهدة لتأمين إمدادات لقاحات الفيروس التاجي عقب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ويذكر أن تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي يؤدي لإجهاد الأنظمة الطبية من اليابان إلى الهند ويؤدي لاستعادة الاحتياط من الجائحة وتباعاً إقرار قيود السفر والحجر الصحي، وقد تطرقت بعض التقرير لتنامي احتمالية إغلاق العاصمة اليابانية طوكيو بالإضافة إلى أوساكا ومناطق أخرى.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.15% ليخسر 41.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1,884.89، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.16% ليخسر هو الأخر 627.86 نقطة ويصل إلى المستوى 28,472.52.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليربح 16.45 نقطة ويصل إلى المستوى 5,099.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 5.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,478.06.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.68% ليخسر 488.43 نقطة ويصل إلى المستوى 28,647.30، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.60% ليخسر 51.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,169.14.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.47% ليخسر 185.95 نقطة ويصل إلى المستوى 12,492.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.06% ليخسر هو الأخر 74.66 نقطة ويصل إلى المستوى 6,943.10.