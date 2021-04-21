الاقتصاد

نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا يتوافق مع التوقعات خلال الربع الأول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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