شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زيارتها لمصر.. تعرف على أول امرأة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القاهرة، يومى الأربعاء والخميس، فى أول زيارة للمنطقة، منذ توليها منصبها فى أكتوبر الماضى.

وتعد أوديل رينو باسو، هى أول امرأة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم اختيارها فى الانتخابات التى أجريت أكتوبر الماضى، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك.

ويأتى اختيار القاهرة للزيارة الأولى للمنطقة، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، حيث تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة المناطق خلال عامى 2018 و2019.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع احتفال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالذكرى الثلاثين لتأسيسه خلال أبريل الجارى، وعلى مدار ثلاثين عامًا استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى أكثر من 6000 مشروعًا بقيمة 150 مليار دولار، فى مختلف دول العمليات للبنك.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 202، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالى استثمارات البنك فى المنطقة، بينما جاء كأكبر دولة عمليات عامين متتاليين 2018 و2019.

ومنذ بدء عملياته في مصر خلال 2012 استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، نحو 7.2 مليار يورو فى 127 مشروعًا فى مصر للقطاعين الحكومي والخاص، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.