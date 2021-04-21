شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج سلبي – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر 0.9135 سيقدّم حافز سلبي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والذي يستهدف مستوى 0.9100 كمحطة تالية.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9250 والثبات فوقه، مع التذكير بأن كسر 0.9100 سيدفع السعر إلى 0.8990 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط