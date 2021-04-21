شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتكبّد خسائر لحظية – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.7765 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالي عند 0.7840 ثم 0.7900.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 0.7710.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد