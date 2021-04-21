شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة في الجلسات الماضية ليقترب من مستوى الدعم المحوري 65.15، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 شكّل أرضية دعم جيدة ليحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مما يبقي على السيناريو الإيجابي الرئيسي فعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 69.00 ثم 70.00 كأهداف رئيسية تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 65.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد