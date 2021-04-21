شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتكبّد بعض الخسائر – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية يوم أمس وحاول كسر مستوى 62.20، لكن يحافظ على تماسكه فوقه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 67.95 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 62.20 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي لزيارة مستوى 59.85 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد