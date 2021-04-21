شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة بعد الارتكاز على مستوى 1765.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1800.00 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1838.00 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 1765.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد