شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة الرئيسية – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي ليخترق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تخطي هذه المقاومة سيدفع السعر للخروج من القناة الهابط لبدء تصحيح صاعد على المدى اللحظي والقصير.

من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.2615، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.2740، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2535.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي