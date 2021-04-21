شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 107.70 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 106.45 كهدف سلبي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 108.55 يعتبر مفتاح إيجابي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 109.20 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.50 والمقاومة 108.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط