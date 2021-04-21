شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية يوم أمس ليكسر مستوى 1.3945 ويستقر دونه، مما يخرج السعر من القناة الرئيسية الصاعدة ويقود السعر للتحول نحو الانخفاض، مستهدفاً زيارة مناطق 1.3800 بشكل رئيسي.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3970 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط