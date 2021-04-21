شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.2064، ليرتد هبوطاً ويقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختباراً مستوى 1.1975 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1880 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 1.2064 مفتاح الاندفاع نحو تحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2170.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط