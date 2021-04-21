شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6594 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 6570 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 6750 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,556 بينما مستوى المقاومة هو 6,614 نقطة