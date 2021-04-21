شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10914 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 10560نقطة، بالتزامن مع ا نطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10600 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,864 بينما مستوى المقاومة هو 10,947 نقطة