شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 3.414 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم اكثر لمستويات قد تصل الى 3.10 ريال كمستوى اول ثم 2.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط