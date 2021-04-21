شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 0.926 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الاعلى منذ بداية العام الحالي، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 1 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد