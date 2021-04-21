شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يصل لهدفه السعري المتوقع الثاني -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني المتوقع عند 4.62 ريال حيث سجل ارتفاع امس الثلاثاء بلغ 4.585 ريال الا انه اغلق عند مستوى 4.499 فلس بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، ليكون بذلك السهم "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 4.40 ريال في عملية جني ارباح شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط