شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 86.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 90 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 80 فلس كمستوى اول ثم 74 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 82.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 89.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط