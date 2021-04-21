شكرا لقرائتكم خبر عن الديره (ALDEERA) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 215 فلس، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 170 فلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 216 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 193 فلس وبين مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط