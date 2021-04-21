شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 25 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 26.50 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 24.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 24.6 وبين مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد