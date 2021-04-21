الاقتصاد

السلام (ALSALAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 21-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 25 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 26.50 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 24.50 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 24.6 وبين مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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