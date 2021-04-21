شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 91 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ ظهور اشارة شراء، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 97 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 89 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 90 وبين مستوى المقاومة هو 95 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد