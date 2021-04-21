شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 567 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 558.0 وبين مستوى المقاومة هو 572.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط