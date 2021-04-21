شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 60.50 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليعكس بذلك حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 61.50 فلس كمستوى اول ثم 65.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 58 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 59.7 وبين مستوى المقاومة هو 61.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد