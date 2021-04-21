شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك ريت (BAITAKREIT) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1059 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1050 فلس كمستىاول ثم 1030 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1070 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,053 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,063 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط