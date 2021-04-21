شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: تصدير 29 شحنة غاز مسال من إدكو منذ بداية العام وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه تم تصدير نحو 29 شحنة غاز طبيعى مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، لافتا أنه يتم التجهيز لتصدير عدد من الشحنات قبل نهاية إبريل الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تلك الشحنات ضمن التعاقدات لعقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

يذكر أن الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال بلغت نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.