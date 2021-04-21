شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.20 ومستوى المقاومة 31.00.