شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سبكيم العالمية (2310) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.23% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.22، ليستهدف مستوى المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.22 ومستوى المقاومة 26.00.