شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 18.28، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراقه مستقبلاً، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -0.22 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 19.00.