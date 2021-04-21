شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستقر بدون تغيير – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.05 ومستوى المقاومة 36.40.