شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجوف الزراعية (6070) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة الحالي 97.39، ليستجمع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 97.39، ليستهدف مستوى المقاومة 112.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.50 ومستوى المقاومة 105.00.