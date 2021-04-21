شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.00% بما يعادل 0.48 نقطة، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 25.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.50 ومستوى المقاومة 26.00.