شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يواصل ارتفاع – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.05، ليستهدف مستوى المقاومة 36.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.70 ومستوى المقاومة 36.98.