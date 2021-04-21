شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الخامسة على التوالي، مستقراً أعلى المستوى النفسي 10,000، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ ارتفاع تدريجي محدود في احجام التداول.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.