شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: زيادة طفيفة في مخزونات النفط الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بنحو 436 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 4.4 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 1.6 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 655 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.