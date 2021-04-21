شكرا لقرائتكم خبر عن اندماج شركتين للتنقيب عن الليثيوم بقيمة 3 مليارات دولار وسط ازدهار الطلب على السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «رفع البنك الأسترالي بشكل كبير من توقعاته لأسعار الليثيوم الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتمالية حدوث نقص فيه خلال عام 2022»

سيدني – وافقت شركة أوروكوبر المحدودة Orocobre Ltd. على شراء شركة التعدين الأسترالية المنافسة لها جالاكسي ريسورسز المحدودة Galaxy Resources Ltd. في صفقة شاملة لجميع الأسهم، سينتج عنها تأسيس شركة تعدين بقيمة 3 مليارات دولار، والتي ستكون أحد أكبر منتجي الليثيوم في العالم.

والليثيوم هو سلعة تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات التقنية عالية الجودة.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الليثيوم بسبب مخاوف بشأن نقصه، والازدهار الأكبر من المتوقع في قطاع السيارات الكهربائية. وتدير أوروكوبر عمليات التنقيب في منجم أولاروز لليثيوم شمال الأرجنتين، بينما تدير شركة جالاكسي منجم جبل كاتلين في أستراليا، ولديها مشاريع قيد التطوير في الأرجنتين وكندا.

واستنادًا إلى أسعار أسهم الشركتين عند الإغلاق، يوم الجمعة الماضي، فإن القيمة السوقية للشركة المندمجة ستبلغ 3.96 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 3.06 مليار دولار. وقالت الشركتان إنه بعد إتمام الصفقة، فإن شركة التعدين الجديدة ستكون خامس أكبر شركة عالمية للتنقيب عن الليثيوم.

أيضًا، ستستحوذ أوروكوبر على جميع الأسهم في شركة جالاكسي، والتي سيحصل مساهموها على 0.569 سهم في أوروكوبر مقابل كل سهم من أسهمهم. وسيمتلك مساهمو أوروكوبر 54.2٪ من الشركة المدمجة، بينما سيمتلك مساهمو جالاكسي النسبة المتبقية والبالغة 45.8٪.

وسيصبح مارتن رولي رئيس مجلس إدارة جالاكسي، رئيسًا غير تنفيذي للشركة المندمجة، بينما سيصبح مارتن بيريز دي سولاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوروكوبر، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار الليثيوم بشكل كبير في السنوات المقبلة؛ بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. وقال ماكواري إن الليثيوم هو السلعة المتوقع استفادتها بأكبر قدر ممكن من طفرة السيارات الكهربائية؛ لأن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة على نطاق واسع تحتوي على حوالي 7٪ إلى 10٪ من الليثيوم بغض النظر عن التركيب الكيميائي الكلي للبطارية.

ورفع البنك الأسترالي بشكل كبير من توقعاته لأسعار الليثيوم، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى توقعات بحدوث نقص فيه خلال عام 2022، كما سيشهد العام المقبل ارتفاعًا في استخدام الليثيوم مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.

وصعدت أسعار الليثيوم بالفعل هذا العام، لا سيما في الصين، بسبب الانتعاش القوي في الطلب على البطاريات، واضطرابات الإمدادات الوافدة من الشركات الأسترالية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشراكة بين أوروكوبر وجالاكسي ستوفر لهما تنوعًا جغرافيًا وإنتاجيًا، بما في ذلك استخدام أنواع إنتاج الليثيوم من المياه المالحة والصخور الصلبة. وقالت الشركتان إن الشركة المندمجة ستدرس أيضًا عمليات شراء أخرى للتوسع عالميًا. وأضافوا إنه ستكون هناك إمكانية لتحقيق وفورات كبيرة في نفقات الشركتين بالأرجنتين، وذلك من خلال مشاركتهما للموظفين والمقاولين والخبرة بشكل عام.