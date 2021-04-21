شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 7 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار، الثلاثاء مع تحرك أسعار الفائدة في نطاق ضيق وهبوط في أسعار النفط أضر بالعملات المرتبطة بالخام. وبعد أن لامس أدنى مستوى في حوالي سبعة أسابيع، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية 0.16 بالمئة إلى 91.195 في نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك.

واستقر اليورو عند 1.2033 دولار بعد صعوده حوالي 0.4 بالمئة بفعل توقعات بتسارع توزيع لقاحات كوفيد-19.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3937 دولار بعد أن لامس 1.40 دولار. وكانت العملة البريطانية قفزت واحدا بالمئة في جلسة الاثنين.

وهبط الدولار منذ بداية شهر أبريل مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 14 شهرا التي لامستها في الشهر الماضي. والهبوط على النقيض مما حدث في الربع الأول، حين ارتفع الدولار مع صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية ما يعني عائدات أعلى للعملة الأمريكية.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.57 بالمئة بعد أن تراوح في نطاق ضيق حول 1.60 بالمئة.

وأمام العملة اليابانية استقر الدولار عند 108.07 ين بعد أن تراجع عن مستوى 108 ينات للمرة الأولى منذ الخامس من مارس.

وتضررت العملات المرتبطة بالنفط عندما هبطت أسعار الخام واحدا بالمئة بفعل مخاوف من أن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند ستدفع البلاد إلى فرض قيود وستقلل الطلب على الخام.

وفي سوق العملات المشفرة، صعدت بيتكوين 1.67 بالمئة إلى 56 ألفا و625 دولارا.

(رويترز)