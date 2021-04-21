شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إدارة المشاريع الأكثر ترخيصاً في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصا في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 15604 رخص بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.

وكشف السجل الاقتصادي الوطني عن أن خدمات إدارة المشاريع قد استأثرت بالحصة الأكبر من إجمالي الأنشطة الأكثر ترخيصا بواقع 2755 رخصة تمثل 17.6% من الإجمالي، في حين جاءت أعمال الطلاء والدهانات للمباني ثانيا بحصة 11% بواقع 1738 رخصة، وأعمال تبليط الأرضيات والجدران 10.6% بواقع 1659رخصة، ثم أعمال التجارة وتركي الأرضيات الخشبية 10% بواقع 1594، و خدمات التنظيف الداخلية للمباني 9.7% بواقع 1509 رخصة، وتركيب الأدوات والتمديدات الصحية 9.5% بواقع 1480 رخصة، ومقاولات تركيب أنظمة التكييف والتبريد وتبريد الهواء وصيانتها 9.2% بواقع 1446 رخصة، وأعمال تركيب ورق الجدران 8% بواقع 1246 رخصة، وأعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها 7% بواقع 1111 رخصة، وأخيراً خدمات قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال 7% بواقع 1066 رخصة.