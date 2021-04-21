شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المشرق» تحجب التوزيعات وتنتخب مجلس إدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لبنك «المشرق»، عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للبنك التالية أسماؤهم: إياد ملص، جون ايسوفيدس، راشد سيف سعيد الجروان الشامسي، راشد سيف أحمد الغرير، سعيد سيف الغرير، عبد العزيز عبد الله الغرير، علي راشد لوتاه.

شراكة للدفع الفوري

إلى ذلك، أعلن بنك المشرق في بيان منفصل، إبرام شراكة مع منصة «كاشو» للدفع الفوري، لتعزيز ونشر خيارات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» الموجهة للمستهلكين بين شركاء البنك التجاريين في جميع أنحاء الدولة، والذي يضمن المزيد من المرونة في خيارات الدفع. وتعد منصة «كاشو» للدفع الفوري شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، حيث تركز على توفير بدائل دفع مناسبة عن التعاملات النقدية وبطاقات الائتمان للمستهلكين.

وتؤكد هذه الشراكة على مكانة الريادة التي يتميز بها بنك المشرق في تقديم منتجات الدفع متعددة القنوات، وحلول التمويل المريحة لعملائه، إلى جانب حرصه على تسريع وتيرة تبني المدفوعات الرقمية في الدولة. وعلاوة على ذلك، يعد البنك أحد أكبر ثلاث مؤسسات لتحصيل مدفوعات التجار في الدولة، حيث حقق نمواً في هذا المجال بما يزيد على 35% في الربع الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد البنك أيضاً نمواً في أحجام التجارة الإلكترونية بمستوى يزيد على 250% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

كلفة ميسورة

وقال كارتيك تانيجا نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: «تعتبر هذه شراكة مناسبة جداً بالنسبة إلينا، لأن العملاء يبحثون باستمرار عن طرق بكلفة ميسورة لدفع ثمن مشترياتهم، وفضلاً عن ذلك ستستفيد الشركات بشكل كبير من هذه الشراكة بفضل اعتمادها على تجربة دفع محسنة، ما يعني استقطاب المزيد من العملاء وزيادة مبيعاتها. ومع تنامي التوجه لاستخدام المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الرقمية في جميع أنحاء الدولة وبشكل مضطرد، نتوقع زيادة الإقبال على خيارات الشراء والدفع اللاحق. ويسعدنا توحيد جهودنا مع منصة كاشو للدفع الفوري، لتوفير هذا الحل الجديد لآلاف العملاء في الإمارات».

وقال عمار عفيف مؤسس «كاشو»: «نفخر بشراكتنا مع بنك المشرق، ومواصلة مسيرتنا لتطوير نظام بيئي نشط وفاعل للتكنولوجيا المالية. ومن شأن هذه الشراكة أن تتيح لنا تعزيز الأنشطة التجارية، وتزويد العملاء بخدمات تمويلية متميزة، وترسيخ المكانة العالمية القوية التي تتمتع بها الإمارات في مجال الابتكار والحلول والتقنيات المتقدمة».