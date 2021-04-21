شكرا لقرائتكم خبر عن "نتفليكس" تواصل أدائها الإيجابي وتحقق أرباحا وإيرادات أعلى من المتوقع في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "نتفليكس" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول والتي سجلت من خلالها أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول من عام 2021.



وذكرت الشركة أنها حققت صافي أرباح بحوالي 1.70 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بأرباح قدرها 709 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح نتفليكس الأمريكية 3.75 دولار لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح معدلة عند 2.97 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات :نتفليكس" إلى 7.16 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بإيرادات قدرها 5.76 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام في حين أشارت توقعات المحللين إلى إيرادات بحوالي 7.13 مليار دولار.



وذكرت شركة صناعة المحتوى أن عدد مشتركيها زاد بحوالي 3.98 مليون مستخدم في الربع الأول وهو ما جاء دون توقعات بإضافة 6.29 مليون مستخدم جدد.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 0.9% إلى 549.5 دولار لكنه هبط باكثر من 8% في تداولات مع بعد الإغلاق.