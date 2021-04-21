شكرا لقرائتكم خبر مؤشر السوق السعودي يواصل مكاسبه ويعتلي مستوى 10100 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مؤشر السوق السعودية صعوده لخامس جلسة على التوالي، معتليا في نهاية جلسة أمس، مستوى 10100 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، لتصل بذلك مكاسبه منذ بداية 2021 إلى أكثر من 1400 نقطة وبنسبة 16.4%، مقارنة بنهاية 2020.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة أمس الثلاثاء عند 10116.98 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، الإنماء طوكيو م، دلة الصحية، تعليم ريت، وعناية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، أسمنت أم القرى، الخريف، ريدان، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.01%.

فيما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، أسمنت الشمالية، دار الأركان، الإنماء، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، أسمنت الشمالية، الجوف، الإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

في السياق نفسه أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس، منخفضا 155.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 24406.06 نقطة، وبتداولات بلغت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 ألف سهم تقاسمتها 484 صفقة.