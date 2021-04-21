شكرا لقرائتكم خبر مؤشر السوق السعودي يواصل مكاسبه ويعتلي مستوى 10100 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة أمس الثلاثاء عند 10116.98 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نادك، الإنماء طوكيو م، دلة الصحية، تعليم ريت، وعناية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، أسمنت أم القرى، الخريف، ريدان، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.01%.
فيما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، أسمنت الشمالية، دار الأركان، الإنماء، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، أسمنت الشمالية، الجوف، الإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
في السياق نفسه أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس، منخفضا 155.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 24406.06 نقطة، وبتداولات بلغت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 ألف سهم تقاسمتها 484 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر السوق السعودي يواصل مكاسبه ويعتلي مستوى 10100 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.