5.77 مليارات قيمة تخصيص كامل قطاع مطاحن الدقيق

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وأوضح المركز أنه بعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
أولا: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية، والبالغ 2,138,000,000 ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
ثانيا: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الرابعة على العرض المقدم من قبل تحالف آلانا الدولية وشركة أسواق عبدالله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، البالغ 859,000,000 ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
ويخضع إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة، لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
وقد استكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر 2020، حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2,027,000,000 ريال.
كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750,000,545 ريالا.
يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق
إجمالي قيمة التخصيص لشركات المطاحن الأربع 5,774,000,545 ريالا
شركة المطاحن الثانية
- تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية
- القيمة 2,138,000,000 ريال
شركة المطاحن الرابعة
- تحالف آلانا الدولية وشركة أسواق عبدالله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف
- القيمة 859,000,000 ريال
ترسية المرحلة الأولى
- في ديسمبر 2020
شركة المطاحن الأولى
- تحالف شركة الرحى الصافي الغذائية
- القيمة 2,027,000,000 ريال
شركة المطاحن الثالثة
- تحالف شركة مدى والغرير المحدودة
- القيمة 750,000,545 ريالا
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